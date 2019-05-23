«Нападки на Азербайджан носят системный характер, и очевидно, что их инициаторами и исполнителями являются определенные СМИ, те или иные медийные личности, находящиеся под управлением армянской диаспоры. Их активизация связана с целым рядом процессов, которые наблюдаются в Армении».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал экс- министр иностранных дел Тофик Зульфугаров, комментируя нападки на Азербайджан со стороны российских медийных личностей в преддверии финального матча Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси», который состоятся 29 мая в Баку.

По словам нашего собеседника, сегодня в Армении наблюдается серьезный виток напряженности между представителями «карабахского клана» и «ереванской» группировки. Однако наибольшее влияние на российские СМИ оказывают представители «карабахского клана». И, в данном случае, подобными активными нападками на Азербайджан представители «карабахского клана» хотят продемонстрировать армянской общественности свой «патриотизм» и влияние на российское медийное пространство.

«Их целью является создание иллюзии того, что российская ориентация Армении более перспективна, чем западная. Это не первый случай, когда мы видим ангажированные выступления. Все это активизируется в преддверии значимых политических, спортивных событий в Азербайджане. Мы должны реагировать на все это, но давайте будем откровенны: СМИ (в том числе, и в России), несмотря на то, что очень много говорят о своей независимости, тем не менее, достаточно легко управляемы — по крайней мере, со стороны тех, кто оплачивает их содержание. Надежды на то, что СМИ эти — в силу какой-то объективности – опубликуют положительные тексты в нашу пользу, нет. Думаю, мы должны научиться конкурировать в этой сфере», — пояснил Т. Зульфугаров, отметив, что не стоит переоценивать значимость высказываний российских пропагандистов для общественного мнения в Азербайджане.

«Да, это может воздействовать на общественность в России. Но, насколько я знаю, основное медийное взаимодействие или какая-то информация исходит из соцсетей. И поэтому такие атавизмы СМИ, как телепроекты того же Владимира Соловьева — это вчерашний день. Если армяне хотят за это платить, то пусть платят. Это их проблема. Почему фактически бездействует наша диаспора? Во-первых, она разобщена. Во-вторых, у нее нет такого механизма управления, который есть у армянской диаспоры. И, к тому же, наша диаспора мало ориентирована на работу с медиа. Это старые проблемы, и решить их посредством нашего посольства достаточно сложно», — продолжил Зульфугаров.

По мнению нашего собеседника, говоря об азербайджанской диаспоре, иногда приходиться признать, что она находится, в том числе и под влиянием местных властей, от которых зависит их личный бизнес. А потому они достаточно уязвимы – являясь гражданами других государств, они обязаны придерживаться тех правил, которые существуют там.

«Вместе с тем я бы не был так пессимистично настроен. Осуществляется много серьезных имиджевых проектов, которые активно воздействуют на общественное мнение в мире. Значение подобных пропагандистских ударов против Азербайджана носит кратковременный характер», — считает он.

Дипломат также обратил внимание на то, как менялся имидж Азербайджана за рубежом, свидетелем которого был он сам.

«Если вначале узнаваемость Азербайджана в мире была не очень высока, то после определенных политических и культурных событий, она повысилась. И с каждым годом этот показатель все выше, и потому сегодня армянам вести пропаганду против нас очень сложно. А, тем временем нам, пропагандировать свои успехи достаточно легко, так как можно приехать в Азербайджан, чтобы стать свидетелем динамики нашего развития. Как- то раз армяне организовали бесплатную поездку в Ереван, арендовали даже два самолета. Прибывших бесплатно поили и кормили. В результате эти люди, вернувшись из Еревана домой, рассказали мне о том, что у них было такое ощущение, словно они не покидали СССР. Вроде имиджевое мероприятие, хотели прорекламировать Армению, но результат был обратный.

Противостояние будет продолжаться, но мы должны быть более активны и организованы. И дело здесь не только в посольстве или после Азербайджана: это очень большая задача, в реализации которой должны принять участие многие государственные и общественные структуры», –заключил Т. Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az