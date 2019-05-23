China Southern Airlines потребовала у американской Boeing финансовой компенсации за приостановку полетов и задержки доставки самолетов 737 Max, говорится в заявлении авиакомпании.

China Southern Airlines временно отказались от коммерческой эксплуатации 24 лайнеров 737 Max с 11 марта. Авиаперевозчик запросил как можно более скорейшее начало переговоров с компанией Boeing о плане компенсации.

Китай стал первой страной из прекративших полеты всех самолетов 737 Max 8 после катастрофы лайнера аналогичной модели Ethiopian Airlines 10 марта. Это была вторая катастрофа Boeing-737 Max 8 после крушения самолета данной модели индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года.

Во вторник China Eastern Airlines также заявила, что она официально запросила у Boeing компенсацию за остановку полетов своих 14 самолетов 737 Max и задержку доставки новых самолетов.

Minval.az