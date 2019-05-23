Британский уличный художник Бэнкси инкогнито выставил свою работу на биеннале в Венеции. Видео, рассказывающее об этом, он опубликовал в своем инстаграме. «Несмотря на то, что это крупнейшее и самое престижное мероприятие в мире искусства, по какой-то причине меня никогда сюда не приглашали», — написал Бэнкси в комментарии.

Инсталляция получила название «Venice in Oil» — она представляла собой несколько картин, написанных маслом и составляющих единый сюжет — круизный лайнер в порту Венеции, который загрязняет окружающую среду.

Видео заканчивается тем, что мужчину, выставившего инсталляцию, прогоняют сотрудники полиции

Minval.az