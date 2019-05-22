Покойная певица Уитни Хьюстон отправится в концертный тур, стало известно через семь лет после ее смерти.

Как сообщает The New York Times, наследники Хьюстон приняли решение заняться посмертной карьерой певицы.

Менеджер артистки Пэт Хьюстон заявила, что сейчас готовится концертный тур голограммы Уитни Хьюстон, а также выйдет альбом неизданных песен и мюзикл, посвященный звезде.

Во время голограммного тура аккомпанировать «Уитни» будет ее настоящий ансамбль, включая брата певицы и мужа Пэт Хьюстон, Гэри. Пэт была менеджером певицы с ранних 2000-х и является единственной распорядительницей ее наследия.

Уитни Хьюстон скончалась семь лет назад в возрасте 48 лет в результате случайного утопления. Ее успешная сценическая карьера завершилась раньше жизни артистки из-за злоупотребления наркотиками.

Minval.az