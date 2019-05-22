Bloomberg составил список самых богатых бизнесменов в истории, первое место в нем занял основатель компании Standard Oil Джон Рокфеллер. В рейтинге учитывались их максимальные капиталы.

Состояние Рокфеллера в 1937 году, когда он умер, оценивалось в 1,5 миллиарда долларов. Тогда это равнялось 1,6% американской экономики. Сейчас его состояние оценивается в 331 миллиард долларов.

На втором месте оказался сталелитейный магнат Эндрю Карнеги (1835-1919), состояние которого сейчас составляло бы 321 миллиард долларов.

Третье место в списке самых богатых предпринимателей занял Корнелиус Вандербильт (1794-1877), заработавший на перевозках 238 миллиарда долларов.

На четвертом месте оказался Билл Гейтс. Состояние основателя Microsoft достигало 231 миллиард долларов. В XXI веке Билл Гейтс становился самым богатым человеком в мире 12 раз.

Сейчас самым богатым считается основатель Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов.

Minval.az