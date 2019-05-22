Финальная серия «Игры престолов» вышла в этот понедельник и вызвала у зрителей бурную реакцию. Российский художник Прокопий Уляшов в шутку предлагает переснять финал «Игры престолов», расстроивший многих зрителей, с героями советских мультфильмов. И даже нарисовал свои варианты замены персонажей.

Так, Сандор «Пес» Клиган перевоплотился в волка из «Ну, погоди!», а его спутница Арья Старк — в зайца.

Малыш стал Джоффри Баратеоном, а Карлсон — Тирионом Ланнистером. «У этого Карлсона зависимость совсем не от варенья, а игры Малыша отнюдь не такие безобидные», — подписал художник свой арт.

Единственного в своем роде Чебурашку художник сравнил с единственной представительницей династии Дейенерис. Правда, в мультяшной версии она — мать крокодилов.

Варис стал водяным.

Сэм Тарли перевоплотился в Винни-пуха, а его друг Пятачок — в Джона Сноу.

Мультфильм «Принцесса и Людоед» прекрасно подходят для изображения Сансы Старк и Рамси Болтона.

А вот кот из «Возвращения блудного попугая», любящий плотно покушать, хорошо изображает короля Роберта Баратеона.

Главное зло сериала — Король Ночи и его армия мертвых предстали в образе хоккеистов мультипликационных клубов «Метеор» и «Вымпел».

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