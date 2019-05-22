Болельщики немецкого футбольного клуба «Айнтрахт», забронировавшие билеты на финал Лиги Европы в Баку, собираются отдать их азербайджанским детям-сиротам, которые проживают в одном из детских домов столицы Азербайджана.

Об этом сообщает «Вестник Кавказа».

По словам инициатора акции «Пожертвование билетов детям в Баку» на фан-форуме «Айнтрахта», у болельщиков немецкой команды есть около 100 билетов, которые они уже начали отсылать.

Фанаты «Айтрахта» пояснили, что для этих детей финал Лиги Европы был бы абсолютно недоступным событием, поэтому они решили сделать им такой подарок.

Напомним, франкфуртский «Айнтрахт» остановился в шаге от финала Лиги Европы, уступив в полуфинале лондонскому «Челси».

Minval.az