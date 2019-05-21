34-летняя Скарлетт Йоханссон сообщила через своего официального представителя Марселя Паризо, что обручилась со своим бойфрендом – актером и телеведущим Колином Жостом. Правда, как уточнил Паризо, конкретную дату, когда Скарлетт станет законной супругой Колина, влюбленные пока не назначили.

Брак с Жостом станет уже третьим для Йоханссон. А вот избранник актрисы, хотя уже и отпраздновал свой 36-й день рождения, еще не разу не был женат. Скарлетт решилась снова выйти замуж после двухлетнего романа. Впервые ее увидели с Колином на публике в мае 2017-го, на вечеринке, посвященной окончанию очередного сезона телешоу Жоста — Saturday Night Live. С тех пор их нередко видели вместе.

Тем не менее, новость о том, что Скарлетт снова решила пойти под венец, удивила многих. Ведь после развода со своим супругом номер два — Роменом Дорьяком, она заявила, что ей очень трудно долгое время выдерживать моногамные отношения с любым мужчиной, более того, она вообще считает их неестественными для людей.

Издание 7Дней напоминает, что в браке с Дорьяком Скаарлетт продержалась всего три года (с 2014 по 2017 год), после чего она подала на развод. От этого замужества у Йоханссон осталась дочка Роуз, которой сейчас четыре года. Скарлетт пришлось изрядно понервничать при разводе, поскольку ее бывший муж попытался отсудить у неё дочку. К счастью для Йоханссон, суд доверил опеку над девочкой ей. Хорошо еще, что актрисе не пришлось сражаться за право опеки при разводе со своим первым мужем — Райаном Рейнольдсом, ведь их брак был бездетным.

Minval.az