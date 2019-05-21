Широкомасштабные военные учения Азербайджана вынудили премьера Армении скорректировать текст своего выступления.

Как пишет ереванская «Паст», события в Армении, которые начались с полудня воскресенья, имели достаточно интересный ход.

«Практически весь воскресный день премьер-министр Никол Пашинян провел с министром обороны Армении Давидом Тонояном и начальником Генштаба Артаком Давтяном, он провел ряд закрытых совещаний. Неизвестно, о чем доложили силовики Пашиняну, но понятно одно: речь шла о напряженной ситуации на границе и возможной агрессии врага. Было также доложено о том, что 20 мая Азербайджан начинает учения с участием 10 тысяч человек. Согласно нашим сведениям, именно этим обстоятельством, а также малочисленностью участников акций и обусловлено то, что уже вчера Пашинян изменил риторику и перешел от эйфорических и агрессивных высказываний и призывов в более конструктивное поле. Он большую часть текста своего изначально запланированного выступления изменил и представил совершенно иной его вариант», – отмечает издание.

Minval.az