Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что не будет выдвигать обвинения в отношении человека, напавшего на него на мероприятии в Йоханнесбурге, передает ТАСС.

«Многие из вас спрашивали, но я не буду выдвигать обвинения. Надеюсь, это был «звоночек», и он вернет свою жизнь на правильный путь. Я же иду дальше и лучше обращу внимание на потрясающих атлетов, которых я встретил на ArnoldSports в Африке», — написал Шварценеггер в твиттере.

Во время мероприятия кинозвезда раздавал автографы, когда на него сзади напал мужчина — злоумышленник нанес удар с двух ног прямо в спину Шварценеггера.

Minval.az