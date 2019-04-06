6 апреля на Центральном командном пункте под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Minval.az, к совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров объединений, посредством видеосвязи были также привлечены командиры соединений и другие ответственные офицеры.

Согласно информации, министр обороны поставил перед соответствующими должностными лицами задачи увеличить интенсивность учений и тренировок, проводимых согласно плану боевой подготовки, в особенности в ночное время, в условиях и на местности, максимально приближенных к боевым, повысить уровень боеготовности личного состава и боеспособности подразделений, организовать подготовку к переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации, а также провести в организованном порядке процесс увольнения в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, завершивших военную службу и принять молодых солдат, призванных на военную службу.

«Затронув безответственные заявления военно-политического руководства Армении, генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что это приведет к росту напряженности на линии фронта. Министр обороны подчеркнул, что все учения, проводимые согласно плану, нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций. Министр дал конкретные указания командирам и начальникам всех уровней организовать постоянное наблюдение и держать под контролем действия противника, дать решительный ответ на его возможные провокации и в любое время быть готовыми к началу активных боевых операций», — говорится в сообщении Минобороны.

Minval.az