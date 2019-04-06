Глава КНДР Ким Чен Ын распорядился построить новый горнолыжный курорт рядом со строящейся туристической зоной горячих источников в уезде Яндок. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый высший руководитель отметил, что народ будет рад, если возле туристической зоны горячих источников, строящейся в уезде Яндок, будет построен горнолыжный спуск, чтобы днем люди катались на лыжах, а вечером наслаждались купанием в горячем источнике», — отмечает агентство.

Отмечается, что такое решение Ким Чен Ын принял после того, как подробно ознакомился с природно-географическими условиями региона, который имеет высокогорный ландшафт, благодаря чему зимой там отмечаются низкие температуры и обильные снегопады.

При этом, как отмечает агентство, лидер КНДР дал указание ускорить строительные работы, чтобы уже ближайшей зимой курорт горячих источников и горнолыжный комплекс были введены в эксплуатацию.

В настоящее время в КНДР функционирует единственный курорт для катания на горных лыжах Масикрен, который был построен в 2013 году по личному распоряжению Ким Чен Ына. Он расположен в 180 км к востоку от Пхеньяна и является одним из крупнейших горнолыжных комплексов в Азии. Общая площадь курорта Масикрен составляет около 14 млн кв. м, длина спусков варьируется от 682 м до 5091 м.

Minval.az