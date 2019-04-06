Депутаты «парламента» непризнанной «республики» Абхазия внесли изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Согласно поправкам, за распространение наркотиков в особо крупном размере может быть назначено пожизненное лишение свободы или смертная казнь с конфискацией имущества, передает ТАСС.

«Осужденные за распространение наркотиков не подлежат помилованию», – говорится в заявлении «парламента».

По словам автора законопроекта, депутата Дмитрия Дбара, закон вступит в силу с 1 января 2020 года, «и у силовых ведомств <…> будет достаточно времени, чтобы подготовиться к выполнению этого закона».

В «Генпрокуратуре» непризнанной республики напомнили, что в Абхазии с 1993 года введен мораторий на смертную казнь. Приговоренный к смертной казни имеет право на изменение наказания только после 25 лет после приговора. По данным ведомства, в следственном изоляторе МВД Абхазии содержатся трое пожизненно осужденных, приговоренных к смертной казни нет.

Единственная страна постсоветского пространства, где официально проводятся смертные казни, – Беларусь. Остальные отменили этот вид наказания или ввели мораторий на его исполнение.

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