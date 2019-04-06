В специальном исследовании агентство Bloomberg отметило, что появление большого числа миллиардеров-долгожителей увеличивает риск судебных тяжб между наследниками и в целом угрожает перспективам развития бизнеса.

Средний возраст миллиардера в США — 67 лет. Состояние восьми богатейших американских бизнесменов преклонного возраста, по данным UBS и PricewaterhouseCoopers, примерно 0,5 трлн долларов. По прогнозу UBS, в ближайшие 20 лет родные миллиардеров могут получить по наследству почти 3,5 трлн долларов.

Создатели крупного бизнеса не спешат передавать бразды правления наследникам, и это создает проблемы, отмечает Bloomberg. В качестве примера агентство приводит Тома Бенсона, который был владельцем двух спортивных команд в Новом Орлеане. Его состояние Forbes оценивал почти в 3 млрд долларов.

Бенсон скончался в 2018 году в возрасте 90 лет. Последние годы его жизни были омрачены судебной тяжбой с наследниками. Дочь и внуки миллиардера настаивали на том, что он уже не может самостоятельно управлять своими активами и действует по наущению третьей жены. В итоге суд признал, что, несмотря на «провалы в памяти», Бенсон мог управлять своими делами, но на это потребовалось несколько лет и много денег на оплату услуг юристов.

Bloomberg советует владельцам компаний заранее обдумывать процесс передачи своих активов наследникам, чтобы избежать скандалов, подобных тому, в центре которого оказался Бенсон.

Minval.az