В рамках красной дорожки на CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе актриса Шарлиз Терон решилась на откровенное признание. Девушка заявила, что уже 10 лет как одинока. Об этом сообщает Omakchronicle.

— Я была одна в течение 10 лет. Это не так много. Кому-то просто нужно вырастить пару и развиваться, — заявила Терон. Актриса также призналась, что в настоящий момент она готова к новым отношениям.

Напомним, Терон и её бывший возлюбленный Стюарт Таунсенд встречались с 2002 по 2010 год. После этого у актрисы были отношения с Шоном Пенном (в конце 2013 года). Они обручились в 2014 году, а через год расстались.

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