Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития России.

«Третейская группа органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России», — подчеркнули в ведомстве.

В ВТО констатировали, что все оспариваемые меры были приняты Россией для защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях.

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