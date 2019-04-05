Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития России.
«Третейская группа органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России», — подчеркнули в ведомстве.
В ВТО констатировали, что все оспариваемые меры были приняты Россией для защиты существенных интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях.