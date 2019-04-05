Роскомнадзор заблокировал около тысячи публикаций, в которых упоминались президент банка ВТБ Андрей Костин и телеведущая Наиля Аскер-заде, пишут «Ведомости».

Глава «Роскомсвободы» Артем Козлюк в интервью изданию подтвердил, что блокировки принимались на основании двух судебных решений, вынесенных в сентябре и ноябре 2018 года. Козлюк назвал такую массовую блокировку прецедентом для России.

Накануне «Яндекс.Дзен» по требованию Роскомнадзора заблокировал материал издания Baza про квартиры Аскер-заде. В компании утверждают, что статья была внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора по решению арбитражного суда Санкт-Петербурга, вынесенному в ноябре 2018 года по иску банка ВТБ о защите деловой репутации. Тогда суд постановил заблокировать более 20 страниц, на которых были размещены материалы о Костине, его отношениях с Аскер-заде и подаренных ей машинах и квартире за миллиард рублей.

3 апреля издание Baza опубликовало на платформе «Яндекс.Дзен» материал о двух квартирах ведущей за 420 миллионов рублей. Обе квартиры площадью 228 и 155 м² расположены в элитном жилом комплексе «Новая Остоженка» по адресу 1-й Зачатьевский переулок.

Согласно выписке из Росреестра, квартиры раньше находились в собственности ВТБ, отмечалось в публикации. Baza утверждала, что Аскер-заде могла получить квартиры из-за особых отношений с Костиным.

Наиля Вагиф гызы Аскер-заде родилась в Азербайджане в 1987 году – у нее диплом экономиста, а в 2017 году она решает получать второе высшее образование в МГИМО МИД РФ по специальности «Международные финансы».

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