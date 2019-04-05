Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, продолжает активно играть роль «голубки мира». В этом плане в премьерской семье давно имеется четкое разделение ролей – муж изображает «ястреба», а жена – «голубку». Пашинян говорит о возможности захвата новых территорий Азербайджана, а Акопян, в то же самое время, призывает к миру. Можно конечно задаться вопросом, на кого вообще рассчитан весь этот дешевый спектакль? Ведь, любому здравомыслящему человеку понятна его примитивная и читаемая цель.

Но мадам Акопян продолжает эксплуатировать выбранный образ, расширяя географию гастролей и аудиторию, перед которой она выступает. Все мы помним, что эта дама уже совершила вояж на оккупированные территории Азербайджана в сопровождении десанта российских женщин разного возраста, профессии и статуса, включая бывшую спортсменку, а ныне депутата Государственной Думы.

Потом многие из них делали вид, что не понимают возмущения азербайджанской стороны. Хотя, может, и впрямь не совсем понимали – Россия же сама является государством-оккупантом. Но это тема другой статьи. Впрочем, вернемся все же к мадам Акопян. Это вам не тихая Рита Саргсян, которая довольствовалась ролью домохозяйки и ограничивалась покровительством разного рода армянских деятелей культуры. Жена третьего президента Армении лишь раз позволила себе рассказ о тяготах жизни с Сержем Саргсяном, став главной героиней снятого российскими телевизионщиками фильма «Замужем за президентом».

Помню, смешной получился фильм. Таким его сделали речи Риты Саргсян, которая сама себя, к примеру, назвала «взрывоопасной женщиной», показав телезрителям фото лохматого Сержика, который пришел к ней «аккуратно свататься». Анна Акопян, допускаю, также считает себя «взрывоопасной женщиной», только она об этом не говорит открыто. Она играет иную роль, и еще неизвестно, кто в премьерской семье является автором сценария.

Вполне возможно, что госпожа Акопян неизлечимо больна «синдромом» Раисы Максимовны. Жена Михаила Горбачева, который блестяще выполнил задачу по развалу СССР, как известно имела огромное влияние на мужа – я бы даже сказал, что определяющее и фатальное. И она, как известно, была очень неравнодушна к драгоценностям, которые ей подносили армяне, в том числе и американские.

Анна Акопян также надеется на помощь американских армян. Ведь она уже представила в Конгрессе США инициативу «Женщины во имя мира. Это подразумевает, что возможен визит американских конгрессменов на оккупированные территории Азербайджана, где им будет отведена та же роль, которую прежде исполнили россиянки – слушательниц речей мадам Акопян. Оплачивать это шоу, скорее всего, будет армянская диаспора США.

И я вовсе не удивлюсь, если в этом шоу примут участие и азербайджанские женщины. Ведь заявила же жена Никола, что хочет «сплотить женщин всех сторон нагорно–карабахского конфликта, чтобы они отвергли войну и объединили усилия для сохранения людских жизней всех сторон конфликта». О том, что есть иной путь устранения этой угрозы, другой путь к миру, лежащий через вывод всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют резолюции Генассамблеи и Совета Безопасности ООН, мадам Акопян умалчивает.

А может, ей просто еще не сообщили об этих резолюциях. Огорчать не хотят. Ведь Анна так счастлива в роли «голубки мира» из страны-оккупанта. И еще более будет она счастлива, если ее провокацию поддержит какая-нибудь Лейла Юнус. Ей же, Юнус, нечего терять, все уже давно поняли, на кого она работает. А тут такой «фестиваль невиданной щедрости» намечается.

Как должен Азербайджан реагировать на все происходящее? Уверен, что давно уже пора понять бесполезность переговоров с оккупантами. Они раз за разом будут придумывать новые фокусы, целью которых является сохранение статуса-кво, то есть оккупации наших земель. В этих условиях свое слово должна сказать наша армия. На сей раз намного мощнее, чем это было в апреле 2016 года. В таком случае, у госпожи Акопян и ее мужа Никола появятся иные цели – объяснять армянскому народу, почему случилось неизбежное поражение армии Армении, с дальнейшей попыткой удержать власть.

Minval.az