Выбор места проведения очередного саммита НАТО — целая наука и почти всегда месседж. В июле 2016 года встреча лидеров стран Североатлантического альянса проходила в Варшаве — именно там, где в мае 1955 года был заключен Варшавский договор, на основе которого действовал военный союз СССР и стран Восточной Европы. Таким образом в НАТО давали понять Кремлю: с его «особыми правами» на Восточную Европу покончено. Народы этих стран сделали выбор в пользу НАТО, и России этот выбор лучше признать.

Нынешний юбилейный саммит проходит уже в столице США Вашингтоне — там, где 70 лет назад был подписан Североатлантический договор и создан Североатлантический альянс. Тогда в него входило 12 стран, сегодня их уже 29. Турцию на юбилейном саммите представляет глава МИД Мевлют Чавушоглу.

В своем выступлении на саммите НАТО глава турецкого внешнеполитического ведомства назвал непосредственной опасностью для НАТО конфликт в Карабахе. Мы не живем в условиях мира и согласия, с 4-x сторон мы окружены войнами и стоим на самой передней линии фронта НАТО, отметил Чавушоглу. «С точки зрения Турции, мы сталкиваемся в нашем регионе с многочисленными опасностями, связанными с незаконной миграцией, террором, Карабахом, Грузией, Крымом, Кипром», — цитируют его журналисты.

Поясним. Североатлантический альянс в своих итоговых декларациях выражает поддержку территориальной целостности Азербайджана, но в процесс урегулирования конфликта и тем более в военное противостояние никак не втянут. Но теперь Мевлют Чавушоглу вывел обсуждение Карабаха на новый уровень — впервые конфликт в Нагорном Карабахе открыто и официально назван прямой и явной угрозой для НАТО.

А вот оснований для такой оценки более чем достаточно.

В ходе того же вашингтонского саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что железная дорога Баку – Тбилиси – Карс вносит вклад в успех миссии «Решительная поддержка», и подчеркнул, что Азербайджан является близким партнером Альянса, тесно сотрудничает с НАТО для восстановления международного мира и безопасности и под руководством НАТО вносит военную и мультимодальную транзитную поддержку в рамках миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

Добавим от себя: у Азербайджана серьезная программа военного сотрудничества с входящей в НАТО Турцией, где есть и совместные «боевые» учения, и поставки оружия, и подготовка кадров, и многое другое. В Баку развивают военные связи и с Грузией, которая официально запросила для себя членство в альянсе. Армения при этом — «форпост России», и после появления армянской военной миссии в Сирии рухнули последние надежды, что победа пашиняновской «недореволюции» что-то здесь изменит. Угроза, которую агрессия Армении создает для нефте- и газопроводов, доставляющих каспийские углеводороды на европейские рынки — это уже вопрос европейской безопасности, прежде всего энергетической. А внимание к ней сегодня возросло многократно: Россию все более решительно «отжимают» от монопольных позиций на европейском рынке, обсуждаемые и уже принятые пакеты санкций бьют по ее газовым и нефтяным проектам…В такой ситуации мириться с постоянной угрозой реальной альтернативе российским нефти и газу на юге Европы как минимум недальновидно.

Свою логику диктует и рост напряженности вокруг Ирана. Азербайджан обладает уникальными возможностями влияния на эту страну путем «мягкой силы». На днях спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук открыто заявил: ««Я могу объявить сегодня, основываясь на рассекреченных разведывательных данных, что Иран отвечает за гибель 608 американских военных в Ираке». И вряд ли в США забыли, что немалая часть оружия для проиранских группировок в Ираке поставлялась через Армению. Недавние санкции против ереванской «дочки» одной их иранских авиакомпаний тоже дают пищу для размышлений.

Плюс ко всему Азербайджан — это еще и не контролируемые ни Россией, ни Ираном ворота на восточный берег Каспия, в Центральную Азию и Казахстан, где тоже происходят небезынтересные политические подвижки. Президент США Дональд Трамп открыто призывает Туркменистан транспортировать свой газ в Европу в обход России, по территории Азербайджана. В Казахстане объявили о переводе казахского языка на латиницу, что Москва сочла неслыханным самоуправством и небывалой русофобией, и открыли свои порты для военных грузов США. Теперь, после отставки Нурсултана Назарбаева, новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев первый свой зарубежный визит нанес в Москву, но Токаева в аэропорту Внуково-2 встретили замглавы МИД России Александр Панкин и глава департамента протокола министерства Игорь Богдашев. И этот «уровень» для первого визита президента в Нур-Султане не без оснований сочли непозволительно низким. Старший научный сотрудник Программы по изучению России и Евразии в вашингтонском Центре Карнеги Пол Стронски в своем «Твиттере» отметил: «Токаев получил необычайно низкий прием в ходе своей первой зарубежной поездки в Москву. Даже бывший лидер оппозиции Армении Пашинян был принят выше в ходе его первой поездки в Россию. Что случилось?» Судя по всему, в Москве намеренно решили публично «отвоспитывать» президента Казахстана, но в реальности подобные процедуры в политике чаще всего приводят к последствиям, обратным ожидаемым. И если по поводу политических тенденций в Казахстане и Центральной Азии можно спорить, то необходимость твердых позиций в Азербайджане, играющем роль «ворот» в этот регион — факт куда более бесспорный. И все это вместе взятое подталкивает НАТО к более активному участию в процессах на карабахском поле. И не в виде «дипломатии кота Леопольда», которой и так предостаточно.

Плюс ко всему Чавушоглу, опытный политик и тонкий дипломат, напомнил о Карабахе на весьма показательном фоне. По понятным причинам, российские СМИ всячески смакуют дипломатическую перепалку между Турцией и США. Вдумчивые эксперты, впрочем, уверены: никакой «стратегической перекройки» здесь не предвидится. В разрыве партнерства не заинтересованы ни Вашингтон, ни Анкара. А значит, американские политики будут призывать Турцию «сделать выбор» и отказаться от закупок российских С-400 и напоминать о последствиях «односторонней» военной операции в Сирии, Турция, для которой «зачистка» Сирии — вопрос первостепенной важности, будет до предела тянуть с окончательным ответом и призывать США вспомнить о собственных обязательствах в таком вопросе, как борьба с террором. И самое главное, при этом будет вестись тот самый закулисный торг, по поводу которого с предельным цинизмом в свое время высказался небезызвестный Галуст Гюльбенкян: «Нефтяные дельцы похожи на кошек: по их воплям никогда нельзя понять, они дерутся или занимаются любовью». Да и поставки Украине турецких боевых дронов тоже говорят о многом. А значит, по всей видимости, прав окажется заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, который, отвечая в Пентагоне на вопросы журналистов касательно поставок Турции Luke F-35, сказал: «Я жду их(F-35) поставки. Я доверяю нашему предложению Турции систем Патриот, их цене и, самое главное, промышленному участию, которое будет обеспечено вместе с системой Patriot». Важно другое. Одним из самых важных пунктов повестки дня саммита НАТО еще накануне на брифинге для иностранных журналистов обозначила постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчисон: усиление активности в Черном и Азовском морях — в ответ на российскую агрессию. По ее словам, «речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море». А это то же стратегическое направление, куда включены и Каспийское море, и российские базы в Армении. И это тоже подталкивает НАТО к усилению внимания к Каспийскому морю. Где наиболее перспективный адрес — опять-таки Азербайджан. А в Баку, напомним, не раз давали понять, что страна без должных гарантий собственной безопасности вообще и действенной помощи в решении карабахского конфликта не намерена втягиваться в геополитические игры, где риск выше допустимого.

Сегодня, конечно, остается только гадать, как поведет себя Североатлантический альянс, услышат ли там предупреждение, которое озвучил Мевлют Чавушоглу, ждать ли в ближайшее время активизации НАТО уже на карабахском направлении и если да, то в какой именно форме. По понятным причинам, пока что здесь не получается о чем-то говорить определенно. Но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже озвучил весьма крамольную по нынешним временам мысль. «У свободы есть враги. И их нужно сдерживать, — заявил Столтенберг. — Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом». В переводе: конфликты могут решаться не только путем увещеваний и переговоров.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az