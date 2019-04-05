Великобритания запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Ливии. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Предполагается, что Совет Безопасности проведет встречу в пятницу в закрытом режиме.

В четверг командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отдал своим войскам приказ начать наступление на столицу, пообещав выдворить из нее все незаконные вооруженные группировки. При этом он указал, что ЛНА таким образом «откликнулась на призыв народа» Триполи. Премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж в свою очередь отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям находиться в полной боевой готовности, санкционировав при этом удары авиации для «защиты гражданского населения и жизненно важных объектов».

В данный момент генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш находится в Триполи, где провел встречи с представителями властей страны. Он призвал все стороны конфликта прекратить военную эскалацию.

Minval.az