В штабе действующего президента Петра Порошенко заявили, что их кандидат утром 5 апреля будет ждать шоумена Владимира Зеленского в медпункте НСК Олимпийский для сдачи анализов.

Об этом сказал пресс-секретарь предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает Интерфакс-Украина.

«В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона Олимпийский, который Зеленский сам избрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.

Шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского.

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