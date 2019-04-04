Аргентинский производитель интимных товаров Tulipan выпустил ограниченную партию презервативов «удовольствие по согласию», пачку которых открыть можно только вдвоем. Анонс продукта появился в твиттере компании.

«Упаковка согласия» открывается в четыре руки — для этого на ее сторонах установлены кнопки, которые нужно одновременно нажать. По задумке создателей, достать презервативы можно только по обоюдному согласию.

¿Por qué esta cajita solo se puede abrir de a dos? Porque así funciona el consentimiento en las relaciones. Todo tiene que ser de a dos. 🤚🤚#PlacerConsentido pic.twitter.com/QEUE5aNAWE — Tulipán Argentina (@TulipanARG) 27 марта 2019 г.

Один из твитов с рекламным роликом подписан так: «В сексе есть только одно правило, которое нужно уважать». В самом видео появляется текст: «Если тебе не сказали „да“, это значит „нет“». Описание другого ролика гласит: «Только если есть согласие, есть удовольствие».

Tulipan не указывали, сколько «упаковок согласия» произвели и появятся ли они в продаже. В одном из твитов компания отметила, что собирается доставить «много» таких пачек в культурный центр Матьенсо в Буэнос-Айресе.

Minval.az