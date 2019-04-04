За исключением предателей, весь личный состав Азербайджанской армии бросился в бой в апреле 2016 года. Об этом в интервью AzTV сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

«Никто из солдат, офицеров, генералов не колебался. Бой был тяжелым. Были места, где между нами и врагом было расстояние всего в 50 метров. Когда начался бой, я находился на линии фронта в направлении Лалетепе, Там располагался мой командный штаб. Я руководил боем оттуда, весь процесс происходил перед моими глазами. Потом я сменил позицию в направлении Талыша».

Minval.az