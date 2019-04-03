«Мы не живем в условиях мира и согласия. С 4-x сторон мы окружены войнами и стоим на самой передней линии фронта НАТО».

Как сообщает ONA, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мовлют Чавушоглу в ходе своего выступления на встрече глав МИД стран НАТО в Вашингтоне.

Среди опасностей, с которыми сталкивается НАТО, министр отметил и нагорно-карабахский конфликт: «С точки зрения Турции, мы сталкиваемся в нашем регионе с многочисленными опасностями, связанными с незаконной миграцией, террором, Карабахом, Грузией, Крымом, Кипром».

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