Европейский Союз осудил применение смертной казни на территории Саудовской Аравии, сообщает European Union External Action.
По данным ЕС, в Саудовской Аравии казнили четырех человек в течение нескольких последних дней по обвинению в распространении наркотиков.
Представитель ЕС подчеркнул, что две трети стран мира уже отказались от применения смертной казни по законодательству или по факту.
Ранее «Журналист» сообщал о том, что Саудовская Аравия предоставила детям убитого журналиста Хашогги компенсацию.