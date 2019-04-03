Европейский Союз осудил применение смертной казни на территории Саудовской Аравии, сообщает European Union External Action.

По данным ЕС, в Саудовской Аравии казнили четырех человек в течение нескольких последних дней по обвинению в распространении наркотиков.

Представитель ЕС подчеркнул, что две трети стран мира уже отказались от применения смертной казни по законодательству или по факту.

Ранее «Журналист» сообщал о том, что Саудовская Аравия предоставила детям убитого журналиста Хашогги компенсацию.

Minval.az