Бывший боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал в твиттере сообщение, в котором оскорбил жену чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».

Ирландец выложил фотографию со свадьбы Нурмагомедова, на котором запечатлена его супруга в хиджабе, но после удалил твит

«Твоя жена — полотенце, дружище», — написал Макгрегор.

Агент российского бойца Али Абдель-Азиз отреагировал на пост, написав, что Макгрегор оскорбляет семью Нурмагомедова и даже не понимает, что оскорбляет 1,5 млрд мусульман.

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