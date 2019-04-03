Британская ВР готова рассмотреть покупку долей Exxon и Chevron в азербайджанском проекте Азери-Чираг-Гюнешли, сообщил глава ВР Роберт Дадли в кулуарах СПГ-саммита.

«Нам нравится наше участие в АЧГ. Думаю, что если появится возможность увеличить нашу долю, это будет для нас естественным выбором, но все будет зависеть от цены», — сказал он, заметив, что пока Exxon и Chevron оценивают свои пакеты и не начали тендер по продаже.

Доля BP в Азери-Чираг-Гюнешли (оператор проекта) составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана — 25%, Chevron и ExxonMobil — 9,57% и 6,79% соответственно, ONGC — 2,31%, Inpex Corp. и Itochu Oil — 9,31% и 3,65% соответственно, Statoil — 7,27%, TPAO — 5,73%.

Minval.az