Немецкий журналист и сатирик Ян Бёмерман подал судебный иск против канцлера ФРГ Ангелы Меркель за ее критические замечания о стихотворении Бёмермана, высмеивающем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает DW.

Иск будет рассматриваться 16 апреля в административном суде Берлина, подтвердил представитель суда во вторник, 2 апреля, сообщение газеты Der Tagesspiegel.

Формально иск направлен против ведомства федерального канцлера и состоит из двух частей. В основной Ян Бёмерман добивается, чтобы канцлеру запретили публично повторять, что его стихотворение «намеренно оскорбительное». Если это требование будет отклонено, сатирик намерен в дополнительном ходатайстве настаивать на том, чтобы суд признал противоправной оценку, изложенную от имени Меркель пресс-секретарем правительства страны Штеффеном Зайбертом.

По мнению представителя суда, решение по иску Бёмермана вынесут уже 16 апреля. На заседании будет присутствовать адвокат канцлера Петер Рауэ, сама Меркель на суд не придет.

Скетч Яна Бёмермана о президенте Турции с использованием шуток «ниже пояса» вышел в эфире сатирической программы цифрового телеканала ZDFneo в марте 2016 года. В ответ Эрдоган потребовал от властей ФРГ привлечь телеведущего к уголовной ответственности. После телефонной беседы Меркель с турецким премьером Ахметом Давутоглу, Зайберт сообщил, что она охарактеризовала стихотворение как «намеренно оскорбительное». Позднее Меркель назвала это высказывание «ошибочным» и создающим впечатление, что в данном случае имеет значение ее личная оценка.

Анкара потребовала подвергнуть Бёмермана уголовному преследованию, обвинив его в оскорблении Эрдогана. Правительство ФРГ разрешило начать расследование в отношении телеведущего, что вызвало споры в правительственной коалиции и резкую критику у оппозиционных партий и Немецкого союза журналистов.

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