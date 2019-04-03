Мэттью Макконахи (исполнил главную роль в комедии «Пляжный бездельник») вернулся к образу своего героя Мундога в шоу Джимми Киммела. На этот раз актёр решил разыграть прохожих, открыв уличную точку по продаже хот-догов, сообщает «Лайф».

Такую акцию актёр решил устроить на голливудской Аллее славы. Далеко не все прохожие узнали актёра, однако те, кого не удалось обмануть, посмеялись, а позже к ним выходил рэпер Снуп Дог (он тоже играл в фильме «Пляжный бездельник»).

Сама лента рассказывает историю бунтаря по имени Мундог. Фильм вышел в прокат на прошлой неделе.

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