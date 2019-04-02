Генсек ООН Антонио Гутерриш предупредил о растущей ненависти к мусульманам менее чем через месяц после теракта в мечетях Новой Зеландии, где погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом он заявил во время выступления в Аль-Азхар, главном религиозном учреждении мусульман-суннитов в мире, где он встретился с великим имамом Ахмедом аль-Тайебом, передает AFP.

«Во всем мире мы наблюдаем растущую ненависть к мусульманам, антисемитизм, расизм и ксенофобию», — сказал генеральный секретарь ООН. Гутерриш предупредил о всплеске ненавистнических высказываний, которые, по его словам, «становятся мейнстримом, распространяются как лесные пожары в социальных сетях». «Мы видим их распространение в либеральных демократиях, а также в авторитарных государствах».

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