Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность активизации переговоров по Нагорному Карабаху, а также выразил готовность содействовать урегулированию, сообщает пресс-служба Кремля.

«Ильхам Алиев поделился оценками своей встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном по нагорнокарабахскому урегулированию, которая прошла в Вене 29 марта.

Владимир Путин подчеркнул важность активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном. Выражена готовность России и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорнокарабахской проблемы, в частности, в формате Минской группы ОБСЕ.

При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня подтвержден обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении.

Minval.az