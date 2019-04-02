Третий президент Армении, лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян в военном пантеоне «Ераблур», не стал отвечать на вопросы журналистов. Как пишет портал News.am, Саргсяну были заданы десятки вопросов, однако он не ответил ни на один из них.

Он лишь, молча, проходил мимо могил погибших армянских военных, на которые возлагал цветы. Впрочем, на замечание одного из журналистов, мол, звучат мнения о том, что была договоренность относительно апрельской войны, Саргсян заявил: «У меня нет ничего общего с больными людьми».

А один из журналистов спросил, когда же вы, наконец, заговорите, на что экс-президент бросил: «Когда наступит время». Когда Саргсян садился в машину, он попрощался со всеми собравшимися и уехал.

Minval.az