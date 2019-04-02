В сети появилось видео с убийством американского рэпера Эрмиаса Асгедома, известного под псевдонимом Nipsey Hussle. Запись появилась на официальном YouTube-канале портала TMZ.

Момент нападения на музыканта попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в темной рубашке выстрелил в рэпера и отошел от него. Затем злоумышленник повторил это еще два раза и скрылся с места преступления.

Сообщается, что перед трагическим инцидентом между 33-летним Асгедом и нападавшим произошел конфликт. Рэпер якобы спросил его, не является ли тот полицейским осведомителем. Разозленный мужчина ушел, а затем вернулся с пистолетом.

Minval.az