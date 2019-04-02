Житель города Краснокамска Пермского края не смог улететь в гости своим родственникам в Азербайджан. Мужчину не выпустили из страны из-за долгов. Житель Прикамья долгое время не оплачивал коммунальные платежи и накопил долг в 500 тысяч рублей.

-Зная о наличии исполнительного производства, должник не явился к судебному приставу. Вместо этого он приобрел билет в Баку и, собрав чемоданы, отправился в аэропорт. Однако, при прохождении таможенного контроля, его остановили и сообщили об ограничении права выезда, – пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

В ближайшее время мужчина погасил свои долги и теперь может беспрепятственно покидать пределы России.

Minval.az