Взаимоотношения Грузии и России заморожены, и на данном этапе стороны могут попытаться лишь не ухудшать обстановку, заявила в понедельник президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью немецкому журналу «Шпигель».

«Хорошо то, что Россия не смогла даже на сантиметр заставить Грузию свернуть со своего курса, ведущего в сторону НАТО и Европы. (…) Плохо то, что ситуация заморожена. Мы можем попытаться сделать все, чтобы (положение дел) не ухудшилось. Россия не может изменить Грузию, а Грузия не может изменить положение дел на оккупированных территориях (в Абхазии и Южной Осетии)», — заявила С.Зурабишвили, комментируя вопрос о том какие отношения сейчас у Грузии с Россией.

Комментируя мнение журналиста о том, что в свое время в ранге министра иностранных дел Грузии она успешно вела переговоры с Россией, в частности, по вопросу вывода военных баз из Грузии, президент заявила, что «тогда это была другая Россия».

По мнению С.Зурабишвили, на тот период Россия «во многом была более прагматичной».

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