Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого глава армянского правительства выразил благодарность российской стороне за весомую посредническую роль в переговорах по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.

«Пашинян проинформировал об итогах прошедшей 29 марта в Вене встречи с президентом Азербайджанской Республики И.Алиевым по нагорно-карабахской проблематике и выразил благодарность российской стороне за весомую посредническую роль в переговорном процессе. В.Путин подтвердил готовность России и далее оказывать содействие в поиске развязок по ключевым аспектам урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Minval.az