В переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта наступила новая ситуация. Об этом в ходе прямого эфира в Facebook сказал премьер-министр Никол Пашинян, комментируя встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.

Он считает, что если есть желание урегулировать вопрос, то подобные встречи не следует расценивать как победу одной стороны и поражение другой.

«Очень странно, когда лидеры стран несколько часов проводят встречу, а затем звучат диаметрально противоположные комментарии. Мое первое впечатление таково, что наше предложение получило отклик. И я, и президент Азербайджана оценили встречу позитивно», — отметил он.

Он заверил, что обсуждения в Вене состоялись в рамках тех представлений и повестки, о чем он, Пашинян говорил в Ханкенди на заседании Совбезов Армении и сепаратистской «НКР». По его словам, армянская сторона не ставит вопроса изменения формата.

В последнее время в Баку звучат комментарии, которые выходят за рамки совместного заявления сопредседателей. С этой целью он хочет внести некоторую ясность, добавил он.

«Мы поехали в Вену с повесткой о возвращении Степанакерта (Ханкенди – ред.) к переговорам. И это не изменение формата и не предусловие, а всего лишь стремление сделать переговоры более эффективными. Азербайджан говорит что формат остался неизменным. Это некорректно в рамках той логики, о которой мы договаривались. Делая акцент на участии Карабаха, мы вообще не ставили вопроса смены формата», — отметил Пашинян. Он призвал «власти Азербайджана оставаться в рамках тех договоренностей, которые были в Вене».

По его словам, переговоры будут идти в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. При этом, он важно отметил, что сепаратисты Карабаха долгие годы были стороной переговоров этих.

«В Вене обсуждался вопрос непосредственного участия Карабаха, мы привели серьезные аргументы. Стороны не пришли к согласию, но к этой теме мы еще вернемся. Дело в том, что с 1998 года в переговорном процессе Карабах неформально представлялся в лице президентов Армении, которые были выходцами из Карабаха. Я в отличие от них не был лидером Карабаха, и не могу говорить от его имени», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что на встрече в Вене поднимался и вопрос трактовки Мадридских принципов. На данном этапе армянская сторона получила ответы на все интересующие ее вопросы. Это и понятно, так как в ходе одной встречи невозможно все эти вопросы прояснять, считает Пашинян. Он добавил, что у армянской стороны есть новое слово в переговорах, новое восприятие и новые реалии. Премьер страны-агрессора убежден, что «вовлечение Карабаха в переговоры никоим образом не может считаться поражением Азербайджана».

Minval.az