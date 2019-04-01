После распространения в Сети откровенной видеозаписи с участием трех голых девушек правоохранительные органы страны перешли к разбирательству. По информации сайта Qafqazinfo, все фигуранты пикантного видео уже задержаны – двое мужчин и три девушки доставлены в Насиминское РУП.

Сообщается также, что мелькающий в видеокадрах автомобиль был доставлен на штрафстоянку. В это дело вмешалось руководство МВД. В настоящее время проводится расследование.

Кроме того сообщается, что снимавший видео мужчина был сильно избит. В Сети также появилась фотография, на которой видны травмы на его лице.

Отметим, в минувшее воскресенье в соцсетях активно распространялось откровенное видео, на котором запечатлено, как три абсолютно голых девушки под воздействием алкоголя пели и танцевали.

По первоначальной информации, все это происходило на даче в поселке Сангачал. Герой сего видео некий Джахид Керимов «обмывал» покупку автомобиля Range Rover с государственным номерным знаком 90 SA 888. Он пригласил к себе подругу Хатиру (имя изменено – ред.), которая прихватила с собой двух своих подруг. Под воздействием алкоголя девушки приняли предложение Джахида раздеться и спеть.

В полиции девушки рассказали, что их очень беспокоит факт распространения видео и они подадут жалобу в связи с этим. Одна из этих девушек сообщила, что она обручена, и в скором времени у нее намечается свадьба. Девушки отметили, что не вступали в половую связь ни с кем из парней, которые снимали видео.

Как отметили стражи порядка, после взятия объяснительных девушки будут отпущены. А в отношении мужчин примут меры после проведения расследования.

Minval.az