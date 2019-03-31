После второго тура президентских выборов в Украине, который пройдет 21 апреля, Украина начнет важный этап возвращения суверенитета над оккупированным Крымом и Донбассом, заявил на брифинге 31 марта президент Украины Петр Порошенко, передает «ГОРДОН».

«Сразу после 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета на оккупированный Донбасс и Крым. Через программу восстановления суверенитета на Донбассе и через международную платформу по обеспечению возвращения Крыма. Мы вернем наших девушек и ребят, которые абсолютно незаконно находятся в российских тюрьмах. Мы вернем украинских моряков», – заявил Порошенко.

Он добавил, что Украина вернет бойцов, которые находятся «на подвалах в оккупированном Донбассе».

Порошенко отметил, что президент России Владимир Путин ждал результатов президентских выборов в Украине, поэтому эти процессы были «подвешены».

«Он рассчитывает на приемлемый для себя результат, он мечтает о мягком, податливом, ласковом, хихикающем, необразованном, слабом, идеологически аморфно и политически не определившемся президенте Украины. Неужели мы ему подарим этот шанс? И когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он будет вынужден согласиться на «голубые каски» миротворцев Организации Объединенных Наций», – заявил Порошенко.

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