Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что властям следует играть более активную роль в регулировании интернета, пишет DW.

Цукерберг предлагает нововведения в четырех областях.

В частности, он подчеркнул, что весь вредоносный контент невозможно удалить, однако, в условиях использования множества сервисов обмена данных требуется более стандартизированный подход», — отмечается в сообщении.

Он также отметил необходимость защиты избирательного процесса и честности материалов, связанных с выборами.

«Распознать политический характер рекламы в интернете не всегда легко», — отметил Цукерберг.

Единые правила, по его мнению, нужны и в областях конфиденциальности личных данных, а также возможности переноса информации на различные платформы.

«Обновив правила для интернета, мы можем сберечь его лучшую сторону — свободу выражения для людей и свободу создавать новое для предпринимателей», — добавил он.

Minval.az