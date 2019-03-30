В Португалии врачам удалось сохранить жизнь ребенку, беременная мать которого умерла два месяца назад. 26-летняя Катарина Секейра, будучи беременной, умерла в конце декабря прошлого года в результате приступа астмы.

Как сообщает The Sun, в момент смерти девушка находилась на 19-й неделе беременности. Ее не отключили от аппаратов поддержки жизнедеятельности, чтобы дать возможность ребенку появиться на свет. На 32-й неделе беременности врачам пришлось сделать кесарево сечение из-за осложнений ситуации, после чего поддерживающее жизнь оборудование было выключено.

В результате на свет появился мальчик Сальвадор весом 1,7 кг. Он стал первым ребенком, родившимся из утробы умершей матери в больнице; сейчас с ним находится его отец. По словам врачей, состояние здоровья ребенка в целом соответствует параметрам недоношенного малыша своих недель и ему ничего не угрожает.

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