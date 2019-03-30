Турецкие военные открыли Совместный операционный центр по управлению антитеррористической операцией, которую республика планирует в будущем провести в Сирии. Об этом сообщает в субботу агентство Anadolu.

В открытии центра принял участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. На церемонии он рассказал о том, что ВВС страны «с раннего утра наносят воздушные удары по объектам террористов на севере Ирака, где продолжается проведение операции под кодовым названием «Лапа».

Совместный операционный центр призван для координации действий различных родов войск, которые примут участие в планируемой операции к востоку от реки Евфрат в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 декабря сообщил о намерении начать в ближайшие дни операцию на восточном берегу Евфрата против курдских формирований «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз».

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