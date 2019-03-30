Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал первую официальную встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вене 29 марта. Об этом сообщается на сайте организации.

Генсек придал важность тому, что лидеры двух стран готовы на создание условий, способствующих укреплению мира в зоне конфликта. Гутерриш рассчитывает на дальнейшие шаги по активизации успешных переговоров, говорится в сообщении.

Гутерриш также поддержал стремление Азербайджана и Армении к укреплению режима прекращения огня и решению гуманитарных вопросов, а также продолжению диалога в целях мирного урегулирования конфликта.

Генеральный секретарь выражает признательность сопредседателям Минской группы ОБСЕ за их важную посредническую роль и вновь заявляет о полной поддержке со стороны ООН.

Minval.az