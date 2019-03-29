В отеле «Бристоль» в Вене завершилась встреча Ильхама Алиева с Николом Пашиняном, сопредседателями и министрами иностранных дел двух стран.

Переговоры проходили в том же зале отеля, где в мае 2016 года проходила встреча Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна. И продлились около трех с половиной часов.

Никол Пашинян считает, что встреча с президентом Азербайджана прошла нормально. Об этом глава кабинета министров заявил, отвечая на вопрос ТАСС.

«Встреча прошла нормально», — сказал он, садясь в машину.

Ильхам Алиев в свою очередь призвал дождаться заявления сопредседателей минской группы ОБСЕ.

«Сопредседатели [минской группы ОБСЕ] все расскажут», — сказал президент в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать итоги беседы.

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Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева вновь проходит в эти минуты в расширенном формате, к лидерам двух стран присоединились главы МИД и посредники Минской группы ОБСЕ. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь армянского премьера Владимир Карапетян.

«Встреча продолжается с участием глав МИД и посредником Минской группы ОБСЕ», – сказал он.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проводят встречу за закрытыми дверями. Об этом в своем Facebook сообщил пресс-секретарь армянского премьера Владимир Карапетян.

«Завершилась расширенная встреча. Началась беседа Никола Пашиняна и Ильхама Алиева тет-а-тет», — написал Карапетян.

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Переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном стартовали в 14:00 по бакинскому времени в гостинице «Бристоль» в центре Вены.

Prezident İlham Əliyev @presidentaz Ermənistan-Azərbaycan mün. həllini müzakirə etmək üçün Ermənistan baş naziri @NikolPashinyan ilə Vyanada görüşür. Azərbaycan BMT TŞ qətnamələri,Helsinki Yekun Aktı və bey.hüq prinsiplərinə uyğun mün. mövcud format əsasında həllini dəstəkləyir pic.twitter.com/alUQsoth3z — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) 29 марта 2019 г.

Согласно предварительной повестке дня, они продлятся около двух часов. Сначала лидеры двух стран, министры иностранных дел, сопредседатели Минской группы ОБСЕ и представитель действующего председателя ОБСЕ проведут общее обсуждение, после чего Пашинян и Алиев проведут личную беседу.

Minval.az