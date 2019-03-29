Бизнесмен Исфандияр Шарурский опроверг в интервью сайту Musavat.com информацию о том, что он отобрал квартиру у семьи шехида. По его словам, он никогда не нарушал законов Азербайджана:

«Этот вопрос на самом деле не имеет ко мне никакого отношения. Этих людей обманули работники ООО «Кямран», которые сейчас находятся в тюрьме. 11 лет тому назад жалобщики купили квартиры в этом здании, и тогда же суд вынес решение, что все выданные документы поддельные. Через 11 лет пострадавшая семья обратилась с просьбой признать их фальшивые документы настоящими. Еще 11 лет тому назад районный суд, затем Апелляционный суд и Верховный суд приняли решения, что документы поддельные. Теперь тесть шехида говорит, что его зять стал шехидом в апрельской войне, однако ведь есть законы. По закону мои документы все в порядке. Этой ситуацией злоупотребляют».

По словам Исфандияра Шарурского, упомянутое здание вообще не принадлежит ему:

«В интернете есть информация, что ООО «Кямран» продало 98 квартир 270-ти лицам. Здание оставалось недостроенным. Государство поручило мне продолжить строительство, что я и сделал, а потом по спискам разместил людей. В чем я виноват? Я не имею никакого отношения к ООО «Кямран». Наоборот, я помог людям, которых обманула эта компания. Все руководство этого ООО были работниками органов. На выданных документах было написано «Bismillahir Rəhmanir-Rəhim», разве это может быть написано на законных документах? Сразу было видно, что документы поддельные. Теперь эти люди думают, что чего-то добьются, оказывая на меня давление, но ничего не получится. Я действую в рамках закона. Эта квартира оформлена не на шехида, а на его свекра. Они распространили заявление, якобы я выиграл суд. Это тоже ложь. Я не имею никакого отношения к этому вопросу. Я просто достроил здание, а те, кто продавал квартиры, сейчас находятся за решеткой. Поэтому прошу не склонять мое имя в прессе».

Minval.az