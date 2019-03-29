США становятся все более трудным партнером для Европы. Париж отказывается подчиняться экономическим требованиям, которые Вашингтон предъявляет к европейским странам.

Также Франция не будет терпеть возрастающее влияние Китая в мире, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Наш политический суверенитет зависит от технологического суверенитета. Франция отказывается подчиняться США и Китаю. Вместе с Европой Франция сама хочет быть лидером», — отметил Ле Мэр, передает российский телеканал «360».

Minval.az