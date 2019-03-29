Папа Римский Франциск объяснил, почему отдергивал руку, когда верующие пытались поцеловать папское кольцо, передает ABCNews.

Пресс-секретарь Ватикана Алессандро Джизотти заявил журналистам, что папа не намеревался нарушать многовековые традиции, но был заинтересован в предотвращении болезней. «Святой Отец сказал мне, что мотивация была очень простой: гигиена», — сказал Джизотти.«Он хочет избежать риска заражения для людей, а не для себя».

По словам Джизотти, Папу римского беспокоит антисанитарная практика, когда длинные очереди рядовых прихожан выстраиваются в очередь, чтобы приветствовать его.

В целом, добавил он, папа «любит обнимать людей и быть обнятыми людьми».

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