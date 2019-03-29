Фактически Армения в ОДКБ приобрела репутацию скандальной страны. Об этом сказал российский политолог Модест Колеров, тем самым опровергая заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что уважение к Армении в ОДКБ возросло.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил в Национальном Собрании, что Армения преуспела в ОДКБ, «поскольку наш голос стал слышимым, мы высказываем свое мнение, позвольте мне сказать, что уважение к нам выросло».

«Речь Пашиняна — риторика. За прошедший год Армения приобрела репутацию неконструктивной, скандальной страны. Не думаю, что скандальная репутация повышает уважение к Армении», — сказал Модест Колеров в беседе с Tert.amП.

По его словам, ОДКБ для Армении является ширмой для прикрытия военно-политического сотрудничества с Россией.

«ОДКБ является платформой военного сотрудничества для Армении. Фактически ОДКБ не нужна Армении, это средство военно-политического сотрудничества с Россией», — сказал он.

На замечание, тогда какую роль Армения играет в ОДКБ для России, он ответил: «Несколько лет назад Армения нужна была России в ОДКБ для обеспечения военной безопасности на Южном Кавказе.

После того, когда Россия успешно разместила военные базы в Абхазии, Южной Осетии, дислоцированная база в Гюмри уже не имеет былого значения. С точки зрения России членство Армении в ОДКБ носит инерционный характер. Стало быть, членство Армении в ОДКБ выгодно в первую очередь Армении».

Модест Колеров отметил, что репутация Армении «скандальная» после возбуждения в отношении бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова уголовного дела без его отзыва.

«Никто не спорит с тем, что РА могла возбудить дело. Проблема в том, что Армения должна была сначала его отозвать и только потом возбуждать дело, в противном случае – это преследование в отношении организации, а не данного человека», — подчеркнул М.Колеров.

Minval.az