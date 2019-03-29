Американский актер Николас Кейдж подал заявку на заключение брака и через четыре дня решил аннулировать ее, сообщает TMZ.

По данным издания, заявление в бюро по бракосочетаниям в одном из судов Лас-Вегаса было подано 23 марта. В нем указывалось, что 55-летний актер желает вступить в брак с визажистом Эрикой Койке. Однако 27 марта Кейдж потребовал аннулировать заявление.

Daily Mail сообщает, что при появлении в суде актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и обвинял свою избранницу в желании «забрать все его деньги».