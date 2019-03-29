Джастин Бибер ухитрился поссориться со своими преданными фанатами, которые ещё недавно были склонны защищать его от нападок недоброжелателей. Теперь же он стал объектом всеобщей критики — а всё из-за того, что никто не может поверить в искренность его чувств к Хейли Болдуин, ставшей его законной супругой осенью минувшего года. Не говоря уже о том, что поклонники певца до сих пор не могут простить ему то, что он бросил Селену Гомес, которую он называл «любовью всей своей жизни».

«Мы все знаем, ты не любишь Хейли! Ты женился на ней только для того, чтобы заставить Селену Гомес ревновать и вернуть её!» — приводит издание «7Дней» комментарий одного из фанатов певца на его страничке. По всей видимости, Бибер был уязвлен этим заявлением и просто не смог оставить этот выпад без ответа. Он обвинил автора в том, что в его рассуждениях отсутствует логика и решил, наконец, объяснить, какие чувства он испытывает по отношению к Селене. «Я безусловно любил и люблю Селену, и чувство к ней я навсегда сохраню в моем сердце. Но я безумно влюблён в мою жену, она – лучшее, что было у меня в моей жизни!» — такой ответ Бибер разместил в личном микроблоге.

Однако это заявление мало кого убедило. Фанаты посоветовали Биберу повзрослеть и разобраться, наконец, со своими чувствами. Ведь Джастин и в самом деле, совершенно не похож на человека, который обрёл счастье в браке. Как свидетельствуют снимки, сделанные папарацци, он страдает перепадами настроения и часто плачет на публике. Впрочем, и сам Бибер не скрывает, что страдает от серьёзной депрессии, с которой никак не может справиться. Что довольно странно для человека, который, как он утверждает, женился на девушке своей мечты. Более того, на днях Джастин сделал заявление, что фанатам не скоро доведется услышать его новые песни, поскольку он вынужден взять длительную паузу от музыки, чтобы разобраться со своими проблемами.

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